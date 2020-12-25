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Врач объяснил, как не заболеть гриппом и ОРВИ во время новогодних праздников
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач объяснил, как не заболеть гриппом и ОРВИ во время новогодних праздников

Виктория Федотова

Здоровье

Инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов объяснил, как не заболеть простудными и вирусными заболеваниями в новогодние праздники. По его словам, среди пациентов популярны антивирусные средства, которые облегчают течение болезни.

Врач напомнил, что ряд противовирусных препаратов работает, если у человека еще не развилось привыкание. Такие препараты сокращают течение болезни на два–три дня.

— Выделяют различные средства, которые воздействуют на определенные группы вирусов. Есть вещества, которые воздействуют на зараженные клетки, и они формируют противовирусный статус клеток. Мы можем использовать противовирусные средства широкого спектра, когда не знаем точную природу заболевания и предотвращаем развитие осложнений, — пояснил Викулов.

Схему приема противовирусного препарата должен определять врач с учетом индивидуальных особенностей.

— Такие препараты помогают при лечении и профилактике гриппа и ОРВИ. Заразиться легко, а вылечиться не так просто, нужно время и крепкий иммунитет. Поэтому лучше беречь себя, — подытожил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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