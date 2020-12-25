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Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ростислав Зубков

Общество

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 25 декабря.

— Сегодня ситуация стабилизируется, в наших руках, чтобы она не вернулась к тому, что мы видели в начале ноября и в середине, — отметила она в эфире «России 24».

Также главный санитарный врач страны подчеркнула, что ковид действует по своим законам, в том числе по законам сезонности.

Попова добавила, что у России есть «бесценные» знания о том, как победить COVID-19.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу.

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РоспотребнадзорАнна ПоповаРоссия
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