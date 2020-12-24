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Президент РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Коллективный иммунитет к коронавирусу в течение года или нескольких лет у населения не выработается. Об этом в четверг, 24 декабря, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, на выработку коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции понадобится больше времени. Сергеев подчеркнул, что в настоящее время остается открытым вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших и у привитых.

— Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать, — цитирует президента РАН РИА Новости.

Он отметил, что скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать на тактику, которая на протяжении десятилетий используется для борьбы с гриппом.

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