Власти Петербурга подали заявку на поставку 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку 300 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

По его словам, власти Санкт-Петербурга к концу 2020 года ожидают получить 100 тысяч доз вакцины.

— В принципе мы сделали заявку в федеральный центр — 300 тысяч. Для нас это серьезная цифра, — заявил Беглов.

Он напомнил, что в первую очередь от коронавируса вакцинируют медицинских работников, учителей, социальных работников и тех, кто занят в жизнеобеспечении города.

Ранее стало известно, что работу общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Помимо этого, сообщается, что доступ в музеи и театры в Петербурге также будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Петербурге начали работу над вариантами смягчения ограничений по COVID после Нового года