В Петербурге начали работу над вариантами смягчения ограничений по COVID после Нового года

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Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты смягчения ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции, после Нового года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в понедельник, 14 декабря.

По его словам, речь идет о послаблении ограничений, в том числе и для знаковых учреждений культуры Петербурга.

— Но этот шаг мы сделаем, если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему, — пояснил Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Он также отметил, что городские власти также прорабатывают варианты помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса. В частности, предлагаются налоговые льготы.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 27 328 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Москве (4932), Санкт-Петербурге (1903) и Московской области (961).

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