Мурашко объяснил, что позволит остановить пандемию COVID-19 в мире

Фото: Пресс-служба Госдумы

Пандемия коронавируса может закончиться только после массовой вакцинации всего мира. Соответствующее мнение выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводятся в релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник, 14 декабря.

По словам главы ведомства, обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая российскую вакцину «Cпутник V», должно стать целью иностранных регуляторных органов и международных организаций, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100 процентов.

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