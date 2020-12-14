Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названа эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Названа эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев коронавируса

Евгения Звощик

Наука

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100 процентов. Об этом сообщили разработчики препарата в понедельник, 14 декабря.

Уточняется, что среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания. В то же время в группе, которая принимала вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было. Как пояснили разработчики, полученные во время исследований данные будут опубликованы научным коллективом Института Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.

— Полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах, — пояснил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что разработчики видят высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Последствия корпоративов»: иммунолог предрек всплеск заболеваемости коронавирусом в январе

вакцинаРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте