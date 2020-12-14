Названа эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100 процентов. Об этом сообщили разработчики препарата в понедельник, 14 декабря.

Уточняется, что среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания. В то же время в группе, которая принимала вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было. Как пояснили разработчики, полученные во время исследований данные будут опубликованы научным коллективом Института Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.

— Полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах, — пояснил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что разработчики видят высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, передает РИА Новости.

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