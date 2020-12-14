«Последствия корпоративов»: иммунолог предрек всплеск заболеваемости коронавирусом в январе

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Коронавирус, несмотря на всю свою опасность, не заставит россиян променять новогодние корпоративы и вечеринки на домашние посиделки. Однако нельзя исключать, что за это веселье придется платить ростом заболеваемости уже в ближайшем будущем. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН, профессор и доктор наук Михаил Костинов.

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве ввели особые правила проведения корпоративов. Праздновать можно строго до 23:00 — после этого заведения должны закрыться. Число участников мероприятия также ограничено — не более 50 человек. Все должны быть в масках и перчатках, а также на дистанции друг от друга. Нарушение правил чревато штрафами.

В свою очередь Михаил Костинов отметил, что запрещать корпоративы по всей стране нельзя, поскольку власти каждого отдельно взятого региона должны принимать индивидуальные решения с опорой на эпидситуацию в своем субъекте РФ. При этом, продолжает ученый, было бы неплохо, если бы работодатели лично принимали решение о том, стоит ли устраивать для коллег праздник по случаю окончания года или нет.

— Корпоративы, конечно, есть и будут. Нашему человеку не страшно, что там дальше: ему главное — радоваться жизни и тому, что дожил этот год. Ему до фени — что заразиться, что не заразиться, — считает собеседник «ВМ».

По его мнению, важно понимать, что на корпоративы обычно ходит взрослое трудоспособное население, тогда как граждане постарше (60–65 лет) посещают подобные мероприятия значительно реже. В среднем зрелые сотрудники — это четверть персонала любой российской компании, утверждает иммунолог.

Главная же опасность корпоративов для людей, особенно пожилых, состоит в том, что «они будут пенять на себя, если заразятся», заявил эксперт.

— И ладно, если только ты один заболел, а если живешь с супругой или супругом и детьми? А вдруг твой муж, например, хроник (страдает от хронических недугов — прим. «ВМ»)? А если у твоего ребенка фарингит или что-то еще? Ну и наконец, после Нового года ты идешь поздравлять маму, бабушку, дедушку с праздниками… И все это время у тебя ковид находится в инкубационном периоде, то есть выделяешь вирус и везде его передаешь, — пояснил Костинов.

Он уточнил, что заболевание коронавирусом не означает немедленного проявления его симптомов. Они могут дать о себе знать через 7, 10 или 14 дней после момента фактического проникновения COVID-19 в организм.

— Поэтому, если, например, корпоративы проводятся в последние дни уходящего года — с 28 и по 31 декабря — а также непосредственно 1 января, то к середине января в России может быть всплеск заболеваемости коронавирусом. Ориентировочно 14–15 или 17–20 января. Однако подчеркну, что точно этого никто не может знать, — добавил профессор.

По его мнению, на статистику заболеваемости большое влияние оказывают не только человеческие контакты, но и погодные условия. Они, помимо прочего, могут быть связаны с цикличностью заболеваемости. На это указывают периодические подъемы и спады по суточному приросту случаев коронавируса.

— К Новому году у нас ситуация, возможно, будет нормальная, но уже после него мы можем почувствовать определенные последствия праздничных корпоративов, — прогнозирует собеседник «ВМ».

Вместе с тем Костинов нашел положительный момент в грядущих новогодних каникулах. По его словам, десять нерабочих дней в январе 2021 года «разобщат» граждан, поскольку им не придется встречаться друг с другом по работе. Они смогут отдохнуть дома, а это пойдет на пользу статистике по заболеваемости коронавирусом.

— В эти праздники будут исключены многие контакты людей друг с другом, — констатировал ученый.

Помимо этого, он спрогнозировал изменение инфекционной структуры всех заболеваний на планете из-за прихода и распространения COVID-19.

«Вечерняя Москва» также поинтересовалась у члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимира Мельника, стоит ли властям ужесточить ограничения или вовсе запретить корпоративы на уровне закона. Парламентарий, в свою очередь, выразил солидарность с Костиновым в той части вопроса, где иммунолог рекомендует решать проблему на региональном уровне, а не на федеральном. Решения по поводу праздничных мероприятий действительно лучше вверить властям на местах, которые должны исходить из эпидемиологической обстановки в том или ином субъекте страны.

— Нужно смотреть по ситуации. И, конечно, необходимо, чтобы бизнес продолжал работу. Чтобы овцы были целы и волки сыты, — заключил Мельник.

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