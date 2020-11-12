Новогодние корпоративы разрешат проводить в ресторанах Москвы до 23:00

Фото: pixabay.com

Новогодние корпоративные мероприятия разрешат проводить в столичных ресторанах, но с рядом ограничений, обусловленных требованиями Роспотребнадзора и городских властей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг, 12 ноября.

— Если у вас корпоратив проходит в вечернее время, закончится в 23:00, то нет никаких проблем — пожалуйста, вы можете его провести, — пояснил Немерюк в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, он уточнил, что требованиям Роспотребнадзора на таких мероприятиях должно быть ограничено число участников: не более 50 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Новогодняя ночь, пустые танцполы и дистанционка: мэр Москвы объяснил ограничения