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Футболиста Широкова приговорили к обязательным работам за избиение арбитра
Фото: facebook.com / Роман Широков

Футболиста Широкова приговорили к обязательным работам за избиение арбитра

Евгения Звощик

Закон

Бывшего футболиста сборной России Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра. Соответствующее решение принял мировой судья московского района Сокольники в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщили в Преображенском суде столицы.

Известно, что прокурор попросил для Широкова один год и десять месяцев ограничения свободы.

— Суд признал Широкова виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на 100 часов, — уточнили в суде.

Кроме того, суд удовлетворил частично гражданский иск, обязав Широкова выплатить 100 тысяч рублей арбитру Никите Данченкову в качестве компенсации морального ущерба, передает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся в голову арбитра. Матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

Читайте также: Избитый Широковым арбитр заявил гражданский иск на 100 тысяч рублей

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