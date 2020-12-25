В ПФР уточнили условие получения выплат на детей до восьми лет

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Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка в возрасте до восьми лет до Нового года, нужно обратиться за ней не позднее вторника, 29 декабря. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР) в пятницу, 25 декабря.

Отмечается, что клиентские службы ПФР по всей стране будут работать и принимать родителей с заявлениями для того, чтобы помочь им с оформлением данной выплаты.

Заявление на выплату подается в случае, если дети появились на свет в период с июля, а семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. В свою очередь усыновители могут получить эту выплату только после представления соответствующих документов об усыновлении, передает РИА Новости.

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