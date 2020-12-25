Пожар в здании завода в Новой Москве ликвидирован

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Новофёдоровское Карта всех событий

В Новой Москве погасили пламя в здании на территории мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщают экстренные службы города.

— Объявлена ликвидация пожара, — заявил источник ТАСС.

Речь идет о возгорании, которое произошло днем 25 декабря в поселении Новофедоровском, деревня Кузнецово, в одноэтажном неэксплуатируемом здании на территории мусороперерабатывающего завода. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, здание обрушилось.

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