Пожар в здании завода в Новой Москве ликвидирован
Россия, Москва, поселение Новофёдоровское Карта всех событий
В Новой Москве погасили пламя в здании на территории мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщают экстренные службы города.
— Объявлена ликвидация пожара, — заявил источник ТАСС.
Речь идет о возгорании, которое произошло днем 25 декабря в поселении Новофедоровском, деревня Кузнецово, в одноэтажном неэксплуатируемом здании на территории мусороперерабатывающего завода. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, здание обрушилось.
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