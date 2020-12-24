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СМИ: Две машины сгорели возле поликлиники на северо-востоке Москвы
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

СМИ: Две машины сгорели возле поликлиники на северо-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Мусоргского Карта всех событий

Два автомобиля сгорели в ночь на четверг, 24 декабря, на северо-востоке столицы. Инцидент произошел возле поликлиники на улице Мусоргского.

Сообщается, что машина Renault сгорела полностью, BMW — частично.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, не исключено, что речь идет о поджоге, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что реабилитационный центр для наркозависимых загорелся в подмосковной Малаховке. Реабилитационный центр для наркозависимых загорелся в подмосковной Малаховке

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