СМИ: Две машины сгорели возле поликлиники на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Мусоргского Карта всех событий
Два автомобиля сгорели в ночь на четверг, 24 декабря, на северо-востоке столицы. Инцидент произошел возле поликлиники на улице Мусоргского.
Сообщается, что машина Renault сгорела полностью, BMW — частично.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания, не исключено, что речь идет о поджоге, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что реабилитационный центр для наркозависимых загорелся в подмосковной Малаховке. Реабилитационный центр для наркозависимых загорелся в подмосковной Малаховке
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