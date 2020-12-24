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СМИ: Реабилитационный центр для наркозависимых загорелся в подмосковной Малаховке
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

СМИ: Реабилитационный центр для наркозависимых загорелся в подмосковной Малаховке

Юлия Курганова

Происшествия

Реабилитационный центр загорелся в подмосковном поселке Малаховка. Пламя охватило здание центра, который находится на Большом Кореневском шоссе.

Известно, что там располагается реабилитационный центр «Наркоспасс 24».

Учреждение специализируется на оказании медицинской помощи лицам, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что пожар потушен на 200 «квадратах» в одноэтажном здании на западе Москвы. Уточняется, что принятыми мерами в 23:02 возгорание локализовали, а в 23:52 ликвидировали.

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Подмосковьесоциально-реабилитационный центрнаркозависимые люди
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