СМИ: Реабилитационный центр для наркозависимых загорелся в подмосковной Малаховке

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Реабилитационный центр загорелся в подмосковном поселке Малаховка. Пламя охватило здание центра, который находится на Большом Кореневском шоссе.

Известно, что там располагается реабилитационный центр «Наркоспасс 24».

Учреждение специализируется на оказании медицинской помощи лицам, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что пожар потушен на 200 «квадратах» в одноэтажном здании на западе Москвы. Уточняется, что принятыми мерами в 23:02 возгорание локализовали, а в 23:52 ликвидировали.

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