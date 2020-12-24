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Пожар потушен на 200 «квадратах» в одноэтажном здании на западе Москвы
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Пожар потушен на 200 «квадратах» в одноэтажном здании на западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия

Пожар в одноэтажном здании в Кутузовском проезде, 16 в Москве потушили, пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве в среду, 23 декабря.

Уточняется, что принятыми мерами в 23:02 возгорание локализовали, а в 23:52 ликвидировали.

Ранее сообщалось, что одноэтажное здание загорелось на западе Москвы. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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МЧСпожар ликвидировалиМосква
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