Открытое горение ликвидировали на 1500 «квадратах» в подмосковном автосалоне

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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в подмосковном автосалоне. Там горела кровля, пламя охватило площадь в 1500 квадратных метров. Об этом сообщается в среду, 23 декабря, на сайте ГУ МЧС РФ.

Автосалон загорелся во вторник вечером, 22 декабря, в Орехово-Зуевском районе Московской области на Малодубненском шоссе.

Открытое горение было ликвидировано в 0:27. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что склад загорелся в подмосковной Апрелевке на площади 800 «квадратов». Инцидент произошел в помещении на улице Сентябрьской, дом 12. Отмечается, что на момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление внутри склада.

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