Фото: mid.ru / МИД РФ

Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Российскую Федерацию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя антироссийские высказывания главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Ранее Уоллес заявил, что действия России «вызывают беспокойство». По его словам, это связано с увеличением российской активности в британских водах и небе. Уоллес отметил, что Великобритания хочет отношений с «российским народом», при этом предупредив, что это будет нелегко из-за того, что Россия якобы применила нервно-паралитическое вещество на улицах Англии.

Захарова напомнила о том, что Россия в полном объеме выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химического оружия, что завершилось три года назад под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

— При этом конечная цель очевидна: оправдание агрессивной политики НАТО в общем и Великобритании в частности, — объяснила Захарова новые обвинения Лондона.

Она пояснила, что Москва также удивлена тезисом Уоллеса о якобы «вызывающем поведении России», которое проявляется в «повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании». Кроме того, она добавила, что слова британского министра подтверждают позицию Лондона относительно «нежелания предметно обсуждать накопившиеся проблемы и разногласия путем профессионального диалога», передает РИА Новости.

Дело Скрипалей

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу. Позднее стало известно, что британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к «делу Скрипалей».

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