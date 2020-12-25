Сергей Собянин вручил награды заслуженным жителям Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Заслуженные жители Москвы получили государственные награды и награды столицы. Их вручал лично глава города Сергей Собянин от имени и по поручению президента России Владимира Путина.

— В этот по-настоящему зимний день поздравляю вас с наступающим Новым годом и с заслуженными государственными наградами. Люди разных профессий, разных возрастов, но их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране, и конечно же, к своей профессии, которой вы посвятили свои жизни, огромное вам спасибо, — заявил мэр, выступив с обращением в пятницу, 25 декабря.

Он подчеркнул, что уходящий был год был очень непростым и стал испытанием для всех москвичей, каждый из которых внес свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Особую благодарность Собянин выразил медикам.

Награды Москвы и государства получили: член центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Ефим Басин; солист группы «ЛЮБЭ» Николай Расторгуев; советник председателя Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман РФ Саубянов Харис; член Союза театральных деятелей РФ Валерий Полетаев и ряд других общественных деятелей.

Помимо этого, группе горожан присвоены почетные звания: «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный эколог Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Среди прочего, заслуги москвичей были отмечены благодарностью мэра столицы и президента России, передает РИА Новости.

Читайте также: «Вечерняя Москва» получила грамоту и медаль от президента РФ Владимира Путина за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе