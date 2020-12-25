Фото: Оксана Васильева, «Вечерняя Москва»

Редакция газеты «Вечерняя Москва» получила грамоту и медаль от президента РФ Владимира Путина за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Награда получена за серию репортажей и статей об акции, опубликованных на страницах газеты и в ее электронной версии.

В 2020 году многие жители нашей страны были вынуждены находиться в изоляции. Волонтеры акции помогают с покупкой продуктов и лекарств, с решением бытовых проблем и оказанием психологической и юридической помощи тем, кто не может выйти из дома в связи с угрозой заражения COVID-19.

К реализации всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Москве было привлечено более 30 тысяч волонтеров.

Редакция выражает благодарность за высокую оценку нашей работы. Возможность проинформировать об акции москвичей — это наш посильный вклад в общее дело.

Некоторые материалы «ВМ» об акции:

Москвичи смогут помочь горожанам в самоизоляции в рамках акции «Волонтеры Нового года»

Волонтеры рассказали, что заказывают пожилые москвичи в самоизоляции

«Освободить врачей»: доброволец рассказал о работе в «красной» зоне

Волонтеры снова в деле

Сотни горожан ежедневно помогают врачам бороться с коронавирусом

«Бояться — это нормально»: студент-медик рассказал о работе в коронавирусном стационаре