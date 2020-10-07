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Волонтеры снова в деле
Столичные волонтеры / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Волонтеры снова в деле

Марьяна Шевцова

Общество

Штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» возобновил работу в Москве.

— Добровольцы вновь могут присоединиться к акции. Координацию работы будут вести сотрудники флагманского волонтерского штаба на базе Ресурсного центра «Мосволонтер» на Тверской улице, 9, — рассказали в Комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

Весной к акции присоединилось более 21 тысячи волонтеров. Сейчас не требуется такого большого числа добровольных помощников. Их количество будет определяться исходя из ситуации.

Волонтером может стать любой житель Москвы в возрасте от 18 до 49 лет. После регистрации на сайте мывместе.мосволонтер.рф на почту придет приглашение на инструктаж.

— Перед выездом по заявкам волонтерам измеряют температуру, выдают индивидуальные бейджи и средства защиты, — рассказали в ведомстве.

Одним из первых в добровольцы записался москвич Артем Малкин.

— Я помогал и весной. Выполнил за тот период около 100 заявок, — рассказал он. — Сейчас тоже буду помогать в свободное от работы время.

Пройдя инструктаж, Артем получил комплект средств индивидуальной защиты — две маски, перчатки, антисептик — и отправился выполнять заявку.

У каждого волонтера есть специальный бейдж с печатью. Можно попросить показать его, прежде чем открыть дверь добровольному помощнику. Волонтеры знают об этом правиле и никогда не откажут.

Помогать тем, кому сейчас необходимо оставаться дома, будет и детский психолог Илона Власова. Женщина разносила продукты и весной этого года.

— Люди встречали меня с огромной благодарностью, — вспоминает она.

Со многими своими подопечными она поддерживает связь до сих пор.

Обратиться за помощью волонтеров можно по телефону горячей линии 8–800–200-34-11. Оператор примет заявку и сразу же передаст ее в работу.

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