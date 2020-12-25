Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны Путина

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны российского лидера Владимира Путина, назвав его человеком, который держит слово. Об этом турецкий лидер сообщил в пятницу, 25 декабря.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что иногда у него с Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово и «хвостом не виляет».

— Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю, — пояснил в ответ на слова Путина Эрдоган.

Он также отметил, что Путин честный человек и держит свое слово. Кроме того, турецкий президент обратил внимание на то, что практически ни с одним государством у Турции нет таких крепких связей, как с Россией.

Эрдоган также выразил надежду на то, что уровень таких отношений между странами сохранится и в будущем, передает РИА Новости.

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