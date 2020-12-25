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Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны Путина
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны Путина

Евгения Звощик

Внешняя политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны российского лидера Владимира Путина, назвав его человеком, который держит слово. Об этом турецкий лидер сообщил в пятницу, 25 декабря.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что иногда у него с Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово и «хвостом не виляет».

— Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю, — пояснил в ответ на слова Путина Эрдоган.

Он также отметил, что Путин честный человек и держит свое слово. Кроме того, турецкий президент обратил внимание на то, что практически ни с одним государством у Турции нет таких крепких связей, как с Россией.

Эрдоган также выразил надежду на то, что уровень таких отношений между странами сохранится и в будущем, передает РИА Новости.

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Реджеп Тайип Эрдоганмеждународные отношенияВладимир Путин
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