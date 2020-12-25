Более миллиона человек получили электронный читательский билет в библиотеках Подмосковья, сообщает Министерства культуры Московской области.

В ведомстве рассказали, что в библиотеках Московской области книжный фонд обновился на 25 процентов, а электронный фонд увеличился на 10 процентов. Также в регионе проходит проект «Читающий транспорт», в рамках которого работают 200 брендированных автобусов, в которых пассажиры прочитали более 40 тысяч книг, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Телеведущая Ольга Шелест рассказала о своем первом опыте озвучки книг в беседе с Nation News.

— Я раньше начитывала сказки и рассказы на радио, но раньше такого большого материала не было. Это серьезная работа и полноценный роман. Но мне уже поступили предложения озвучить еще несколько книг, поэтому я пока в процессе их прочтения и, может быть, стану профессиональным чтецом, — поделилась Шелест.

Ведущая уточнила, что озвучивать книгу ей понравилось, и она делала это легко и с удовольствием.

Ранее Newinform сообщил, что Disney+ объявил о выходе сериала «Книга Бобы Фетта» по «Звездным войнам». Проект выйдет в декабре 2021 года.

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