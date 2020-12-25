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Более 400 «пьяных» ДТП произошло в Москве с начала 2020 года
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 400 «пьяных» ДТП произошло в Москве с начала 2020 года

Ростислав Зубков

Общество

С начала 2020 года в Москве зарегистрировали свыше 400 «пьяных» ДТП. Об этом пресс-служба управления ГИБДД по столице заявила в пятницу, 25 декабря.

— По итогам 11 месяцев текущего года зарегистрировано 404 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в результате которых погибли и пострадали люди, — указано в сообщении ведомства.

Полиция призывает автовладельцев не садиться нетрезвыми за руль в пору новогодних корпоративов и праздников. Это может угрожать жизни водителя и других участников дорожного движения, предупреждают правоохранители.

В управлении ГИБДД добавили, что с 25 по 26 декабря столичные инспекторы будут целенаправленно работать над выявлением и пресечением фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

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