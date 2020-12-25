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В ГИБДД сформулировали шесть критериев оценки работы автошкол
Фото: pixabay.com

В ГИБДД сформулировали шесть критериев оценки работы автошкол

Евгения Звощик

Общество

ГИБДД сформулировала шесть критериев, по которым будет оцениваться успешность работы российских автошкол. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 25 декабря.

В частности, указанные критерии включают долю выпускников, которые успешно сдали теоретическую часть экзамена на права с первой попытки, от общего количества сдававших экзамены. Помимо этого, будет учитываться доля выпускников, успешно сдавших практические экзамены, от общего количества сдававших «практику» и доля теоретических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных экзаменов.

Также в критерии входит доля практических экзаменов, которые выпускники не сдали, от общего количества практических экзаменов. Наконец еще одним критерием станет число погибших в ДТП по вине выпускников — начинающих водителей на 10 тысяч начинающих водителей и число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей на одну тысячу выпускников.

Ранее российским водителям напомнили, что они до конца года должны заменить продленные ранее права.

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