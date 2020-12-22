Быстро и удобно: как заменить просроченные водительские права в Москве

Выдача паспортов и водительских прав в центре госуслуг «Мои документы» в Восточном Измайлове / Фото: АГН «Москва»

Автомобилистов ждут важные новости. С 1 января 2021 года по Москве нельзя будет ездить с просроченными водительскими правами. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Обо всех тонкостях — как проще, быстрее и без очередей перевыпустить водительское удостоверение в столице — в материале «Вечерней Москвы».

До 1 января 2021 года считаются действительными те водительские удостоверения, чей срок истек с 1 февраля по 15 июля 2020-го, следует из апрельского указа президента России. Помимо прав, в этот список также вошел паспорт гражданина РФ.

Сами послабления были введены в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Но о продлении распоряжения главы государства не сообщалось. Так что тем, кто еще не заменил просроченные права, лучше поторопиться. До конца года осталось всего чуть больше недели.

Заменить документ с истекшим сроком действия сейчас довольно легко. Для этого достаточно записаться на портале mos.ru или на госуслугах и в удобный день прийти в МФЦ. При этом место регистрации гражданина на территории России значения не имеет.

С собой необходимо взять паспорт, данные медицинского осмотра и старые водительские права при их замене. Если хотите оформить права международного образца, необходима фотография в цветном и черно-белом варианте на матовой бумаге размером 35 на 45 миллиметров.

Кроме того, нужно оплатить госпошлину. При замене ВУ национального образца она составит 2000 рублей, при замене международного — 1600. Оформят документ, как сообщается на сайте мэрии Москвы, в течение девяти календарных дней. Во флагманских МФЦ и во Дворце госуслуг на ВДНХ процедура пройдет быстрее.

Помимо водительских прав, в МФЦ можно также получить информацию о своих штрафах и подать заявление о внесении в реестр парковочных разрешений для инвалидов, многодетных семей и резидентов.

Как считает автоэксперт Петр Баканов, штатная замена водительских прав через МФЦ делает жизнь граждан намного удобнее и позволяет значительно уменьшить очереди в МРЭО ГИБДД. Все-таки многофункциональных центров госуслуг на территории Москвы значительно больше, чем регистрационных подразделений Госавтоинспекции.

— В плановой замене таких документов по прошествии 10 лет ничего сложного нет. Это формальность, не требующая каких-либо специальных знаний и экспертиз. И чем больше организаций будут такой работой заниматься, тем лучше, — уверен специалист.

Автоюрист Дмитрий Славнов отмечает, что за последнее время процедура штатной замены водительских прав стала значительно удобнее. По его словам, в МФЦ на это уходит не девять дней, а фактически от трех до пяти. А в МРЭО ГИБДД при отсутствии очередей и по предварительной записи документ вообще оформят день в день.

— При себе необходимо иметь справку от врача-нарколога и психолога и паспорт. Уровень оказания таких услуг у нас становится очень высоким, как в Европе, — аккуратно и минимально по времени для автомобилистов, — резюмировал эксперт.

Каким бы способом гражданин не воспользовался при замене водительских прав, тянуть ему, если срок их действия истек, точно не стоит. В противном случае придется заплатить значительный штраф — от пяти до 15 тысяч рублей согласно статье 12.7 КоАП.

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