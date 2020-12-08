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МВД обяжет автошколы передавать информацию об учениках в течение пяти дней
Фото: pixabay.com

МВД обяжет автошколы передавать информацию об учениках в течение пяти дней

Юлия Курганова

Общество

МВД РФ обяжет автошколы передавать в полицию информацию об учениках в течение пяти дней с момента обучения. Об этом сказано в проекте приказа ведомства.

Образовательная организация должна будет предоставить информацию об учащихся уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку или направить все данные через личный кабинет организации с «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Отмечается, что все сведения об учениках будут передаваться с соблюдением требований о персональных данных. Информацию будут вносить должностные лица в систему, которая предназначена для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции, сообщает ТАСС.

Ранее МВД предложило разрешить сдавать экзамен на права с 16 лет. Кандидат в водители не сможет сдать экзамен на получение водительского удостоверения в шести случаях. Они перечислены в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствам, которое подготовило Министерство внутренних дел РФ.

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