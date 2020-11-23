Как новые правила сдачи экзаменов на права изменят жизнь россиян

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Обучение езде на автомобиле по городу гораздо важнее площадки, потому что молодые водители представляют опасность не только для себя, но и для окружающих, считают автоэксперты. Отмена площадки в пользу экзамена по городу снизит число ДТП. Такое мнение высказали в разговоре с «Вечерней Москвой» специалисты.

Автоэксперт, сертифицированный ROSPA, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев заявил, что старые методы обучения с акцентом на площадку далеки от реальных условий езды.

— На мою бытность, наблюдая за автошколами, заметил, что очень много внимания уделялось площадкам и парковкам в зоне обозначенных конусов. Сопоставить их с реальными условиями не мог каждый, кто получал водительское удостоверение. Работа на экзаменационном маршруте ограничена двумя третями района. Если заниматься натаскиванием на этих трассах, то познать особенности вождения в сложных условиях магистралей и развязок невозможно, — сказал он.

Инфраструктура современного города такова, что даже опытный водитель не сразу может найти быстрое решение в развязках, заметил автоэксперт. Поэтому лучше бы будущему водителю уже до получения прав принять суровые реальности дорог, где малейшая ошибка чревата последствиями.

— Лучше бы кандидат в водители попал в эти условия не самостоятельно, как коты Матроскины (так называли котов, которые смогли спастись, когда топили корабли), а вместе с человеком, который сможет объяснить порядок и направление, — заметил Бахарев.

По его мнению, парковка и площадка — важный этап, но он не должен быть основополагающим. Он обратил внимание, что в США экзамены проходят исключительно в городе. Водитель должен уметь припарковаться, перестроиться и опередить в реальных условиях.

Для перестраивания на новую систему предстоит проделать большую работу, ведь автошколы заточены на программу «Площадка».

—Эти люди проходили условную подготовку. Каждый из них варится в собственном соку. Перестроиться будет крайне сложно. Важно понимать, кто будет учить этих людей, — отметил эксперт.

Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов рассказывает, что, тренируясь на площадке, кандидат в получение ВУ не может испытать все сложности реальных условий.

— Когда ты на площадке с инспектором и теми людьми, которые на тебя смотрят, а зачастую зевают, нет стресса. Вроде как откатался, сдал, поехал дальше. А когда ты попадаешь в круг, где ездят более опытные водители, то это совсем другое. Пропустил знак, не остановился, тебе посигналили, тебе уже орут, ты погрузился в эту атмосферу, там уже красный моргает, там — зеленый, нужно успеть. Здесь тебя поджимает пробка. По городу накатывать нужно больше и смотреть, как будет вести себя автовладелец в этой среде, в которую окунется и будет ездить всю жизнь, — советует он.

Эксперт предупреждает, что молодые водители часто становятся причиной ДТП.

— Молодой водитель представляет опасность не только для себя, как неопытный водитель, но и всех окружающих. Вам приятно, когда мажоры покупают права? Они не только не умеют ездить, но и представляют опасность для окружающих. Они подвергают опасности жизни ни в чем не повинных людей, — сказал Славнов.

Он считает, что новые правила приема экзаменов снизят число аварий.

— Тяжело в учении, но в бою будет намного легче. Лучше перестраховаться и где-то переучиться, чем недоучиться и подставить автовладельцев, которые окружают вас, а у вас нет опыта. Отмена площадки в пользу экзамена по городу снизит число ДТП, — отметил он.

Новые правила приема экзаменов на получение ВУ, предусматривающие сокращение заданий на площадке в пользу вождения по городу, вступают в силу 1 апреля.

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