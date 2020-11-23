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Как новые правила сдачи экзаменов на права изменят жизнь россиян
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Как новые правила сдачи экзаменов на права изменят жизнь россиян

Камран Гасанов

Транспорт

Обучение езде на автомобиле по городу гораздо важнее площадки, потому что молодые водители представляют опасность не только для себя, но и для окружающих, считают автоэксперты. Отмена площадки в пользу экзамена по городу снизит число ДТП. Такое мнение высказали в разговоре с «Вечерней Москвой» специалисты.

Автоэксперт, сертифицированный ROSPA, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев заявил, что старые методы обучения с акцентом на площадку далеки от реальных условий езды.

— На мою бытность, наблюдая за автошколами, заметил, что очень много внимания уделялось площадкам и парковкам в зоне обозначенных конусов. Сопоставить их с реальными условиями не мог каждый, кто получал водительское удостоверение. Работа на экзаменационном маршруте ограничена двумя третями района. Если заниматься натаскиванием на этих трассах, то познать особенности вождения в сложных условиях магистралей и развязок невозможно, — сказал он.

Инфраструктура современного города такова, что даже опытный водитель не сразу может найти быстрое решение в развязках, заметил автоэксперт. Поэтому лучше бы будущему водителю уже до получения прав принять суровые реальности дорог, где малейшая ошибка чревата последствиями.

— Лучше бы кандидат в водители попал в эти условия не самостоятельно, как коты Матроскины (так называли котов, которые смогли спастись, когда топили корабли), а вместе с человеком, который сможет объяснить порядок и направление, — заметил Бахарев.

По его мнению, парковка и площадка — важный этап, но он не должен быть основополагающим. Он обратил внимание, что в США экзамены проходят исключительно в городе. Водитель должен уметь припарковаться, перестроиться и опередить в реальных условиях.

Для перестраивания на новую систему предстоит проделать большую работу, ведь автошколы заточены на программу «Площадка».

—Эти люди проходили условную подготовку. Каждый из них варится в собственном соку. Перестроиться будет крайне сложно. Важно понимать, кто будет учить этих людей, — отметил эксперт.

Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов рассказывает, что, тренируясь на площадке, кандидат в получение ВУ не может испытать все сложности реальных условий.

— Когда ты на площадке с инспектором и теми людьми, которые на тебя смотрят, а зачастую зевают, нет стресса. Вроде как откатался, сдал, поехал дальше. А когда ты попадаешь в круг, где ездят более опытные водители, то это совсем другое. Пропустил знак, не остановился, тебе посигналили, тебе уже орут, ты погрузился в эту атмосферу, там уже красный моргает, там — зеленый, нужно успеть. Здесь тебя поджимает пробка. По городу накатывать нужно больше и смотреть, как будет вести себя автовладелец в этой среде, в которую окунется и будет ездить всю жизнь, — советует он.

Эксперт предупреждает, что молодые водители часто становятся причиной ДТП.

— Молодой водитель представляет опасность не только для себя, как неопытный водитель, но и всех окружающих. Вам приятно, когда мажоры покупают права? Они не только не умеют ездить, но и представляют опасность для окружающих. Они подвергают опасности жизни ни в чем не повинных людей, — сказал Славнов.

Он считает, что новые правила приема экзаменов снизят число аварий.

— Тяжело в учении, но в бою будет намного легче. Лучше перестраховаться и где-то переучиться, чем недоучиться и подставить автовладельцев, которые окружают вас, а у вас нет опыта. Отмена площадки в пользу экзамена по городу снизит число ДТП, — отметил он.

Новые правила приема экзаменов на получение ВУ, предусматривающие сокращение заданий на площадке в пользу вождения по городу, вступают в силу 1 апреля.

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