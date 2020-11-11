Почему в Москве стало меньше грузовиков

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В жилых районах Москвы стало меньше грузовиков. Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, это произошло благодаря введению грузового каркаса.

Две зоны

Проект «Грузовой каркас», разработанный правительством Москвы, разделил улицы столицы на две зоны: сам грузовой каркас и жилую застройку. В первой зоне допускается свободное движение крупногабаритных транспортных средств. Во второй — грузовики с массой более 2,5 тонны запрещены. Однако есть исключения. По жилым районам такой транспорт может проезжать, если водитель направляется домой или на работу. Также «зеленый свет» на передвижение грузовиков дается при обслуживании торговых точек и граждан. При этом у водителя должны быть подтверждающие документы.

Проект действует в Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном, Восточном административных округах столицы.

Часть общего плана

Цель проекта — улучшение экологической ситуации и создание более комфортной среды. Грузовой каркас позволяет сократить количество заторов и аварий. Каркас введен в тех районах столицы, где грузовики ездят особенно часто. При этом в таких зонах находится огромное количество образовательных учреждений, социальных объектов, жилых домов и магазинов.

После реализации проекта в жилых зонах уменьшилось число фур. Так, на северо-западе, западе и в центре столицы число грузовиков сократилось в 1,1–3 раза.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Западном административном округе крупногабаритного транспорта стало меньше в 1,85 раза. В Центральном — в три раза, а в Северо-Западном — в 1,1.

«Грузовой каркас» — это часть общего плана столицы по экологической модернизации транспортной системы. На долю машин приходится до 90 процентов вредных выбросов в атмосферу. После внедрения проекта и изменения автопарка количество выбросов сократилось в разы.

Нарушил — плати

Контролируют соблюдение правил движения грузовых транспортных средств сотрудники ГИБДД и камеры видеофиксации. За игнорирование дорожных знаков предусмотрен штраф в 5000 рублей. Грузовой транспорт, принадлежащий иностранцам, задерживается на территории РФ до момента уплаты штрафа.

Действенный проект

По словам автомобильного эксперта Александра Аксенова, неорганизованное движение грузового транспорта много лет было проблемой столицы.

— Далеко не все улицы Москвы в жилых районах города были приспособлены к разного рода грузовым маневрам. Теперь же благодаря введению правил проезда в рамках проекта «Грузовой каркас» некоторые районы мегаполиса очистились от крупногабаритного транспорта. На этих локациях уменьшилось количество ДТП, улучшилась экологическая обстановка, — констатировал Аксенов.

Эксперт назвал проект удачным и действенным:

— Мы уже наблюдаем, как столица разгрузилась, это подтверждает и статистика. Город избавляется от лишнего транспорта благодаря тому, что грамотно выстроена система правил проезда фур и система санкций за нарушение или игнорирование правил, разработанных в рамках «каркаса».

Как отметил специалист, водители быстро адаптировались к нововведениям. Собеседник «ВМ» напомнил, что ознакомиться с районами, где проезд крупногабаритного транспорта разрешен, можно на любой онлайн-карте. Это позволит избежать нарушения регламента и штрафов, заключил автоэксперт.

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