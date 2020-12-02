МВД предложило разрешить сдавать экзамен на права с 16 лет
Кандидат в водители не сможет сдать экзамен на получение водительского удостоверения в шести случаях. Они перечислены в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствам, которое подготовило Министерство внутренних дел РФ.
Претендент не получит допуск к экзамену в шести случаях:
- если он не соответствует требованиям к кандидатам;
- при наличии информации о лишении прав ранее;
- в случае неверного заполнения документов или предоставления недостоверных сведений;
- если документы кандидата в водители имеют признаки подделки или были украдены;
- если кандидат не оплатил государственную пошлину;
- если автошкола, где учился будущий водитель, не имеет соответствующей лицензии.
При принятии решения о недопуске к экзамену кандидата надлежит уведомить об этом в письменном виде, указав причину отказа.
При этом проект нового регламента предусматривает возможность сдавать экзамен на права с 16 лет. Для этого необходимо письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители, сообщает ТАСС.
Ранее Министерство внутренних дел РФ представило проект ведомственного приказа, который предусматривает введение видеофиксации теоретической части экзамена на получение водительских прав.
Ожидается, что новый регламент начнет действовать 1 апреля 2021 года.
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