Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МВД предложило новый способ проверки личности желающих получить права
Фото: «Вечерняя Москва»

МВД предложило новый способ проверки личности желающих получить права

Татьяна Плотникова

Общество

Личность кандидата на получение водительских прав перед практической частью соответствующего экзамена могут начать проверять при помощи средств аудио- и видеофиксации. Это следует из проекта приказа МВД РФ об утверждении административного регламента по проведению экзаменов для получения водительских прав.

В случае утверждения документа «по команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители».

Наряду с этим экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя и отчество. Лишь по завершении этой процедуры можно будет приступить к экзамену.

В настоящее время нормативно-правовые нормы требуют от кандидатов на получение водительских прав лишь предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ представило проект ведомственного приказа, который предусматривает введение видеофиксации теоретической части экзамена на получение водительских прав.

Читайте также: Стало известно, за что московские водители получили больше всего штрафов

получение водительских правэкзамен на водительские прававодительские удостоверения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте