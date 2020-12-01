МВД предложило новый способ проверки личности желающих получить права

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Личность кандидата на получение водительских прав перед практической частью соответствующего экзамена могут начать проверять при помощи средств аудио- и видеофиксации. Это следует из проекта приказа МВД РФ об утверждении административного регламента по проведению экзаменов для получения водительских прав.

В случае утверждения документа «по команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители».

Наряду с этим экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя и отчество. Лишь по завершении этой процедуры можно будет приступить к экзамену.

В настоящее время нормативно-правовые нормы требуют от кандидатов на получение водительских прав лишь предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ представило проект ведомственного приказа, который предусматривает введение видеофиксации теоретической части экзамена на получение водительских прав.

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