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Водителям напомнили о необходимости до конца года заменить продленные права
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Водителям напомнили о необходимости до конца года заменить продленные права

Татьяна Плотникова

Общество

До конца текущего года россияне, которым автоматически продлили срок действия водительских прав в связи с пандемией коронавирусной инфекции, должны заменить документ.

Ранее российским водителям продлили до конца года срок действия удостоверений на право управления транспортным средством, который истекал в период с 1 февраля по 15 июля текущего года.

Как напомнили в Госавтоинспекции, необходимо до конца декабря обратиться в подразделения ведомства, чтобы заменить водительские права.

Управление автомобилем с просроченными правами влечет за собой административную ответственность по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство внутренних дел установило причины для отказа автошколам в приеме экзамена на права.

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