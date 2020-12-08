МВД установило причины для отказа автошколам в приеме экзамена на права

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

МВД определило ряд оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол. Об этом сообщается в проекте приказа МВД.

Так, основаниями отказать в приеме экзамена являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у автошколы лицензии, либо ее приостановление, аннулирование или прекращение действия.

Помимо этого, в проекте говорится, что при наличии этих оснований экзаменационное подразделение ГИБДД будет направлять в автошколу уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа через заказное письмо, либо его будут вручать лично представителю учебного учреждения.

В МВД подтвердили, что новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами начнет действовать с 1 апреля 2021 года, сообщает ТАСС.

Ранее МВД предложило разрешить сдавать экзамен на права с 16 лет. Кандидат в водители не сможет сдать экзамен на получение водительского удостоверения в шести случаях. Кроме того, МВД РФ обяжет автошколы передавать в полицию информацию об учениках в течение пяти дней с момента обучения.

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