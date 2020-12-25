Народный календарь. Почему опасно ругаться 26 декабря

Ссора

В субботу, 26 декабря, христиане чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые пострадали за христианскую веру в начале IV века в Армении.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки, поднимают вихри, поэтому людям категорически запрещалось ругаться и сквернословить. Считалось, что на тех, кто будет сквернословить и выяснять отношения, с неба на голову упадет ведьма и заберет с собой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно ругаться 26 декабря

Приметы погоды обещали потепление, если в этот день сороки садятся на снег. Если солнце садится за облако ночью может начаться метель.26 декабря в Великобритании отмечается День подарков. В ряде стран следующий после Рождества день знаменуется большими распродажами.

В России отмечается День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск.

237 лет назад французский физик Луи Себастьян Ленорман совершил первый в истории прыжок с парашютом с высоты.

195 лет назад в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. Более 120 человек были сосланы на разные сроки в Сибирь на каторгу или поселение, а пятеро были приговорены к смертной казни.

В этот день родились председатель Компартии Китая Мао Цзэдун, актеры Михаил Боярский, Евгения Добровольская и Джаред Лето.

Именины отмечают Анастасия, Герман, Иван, Николай, Аркадий, Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр.

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