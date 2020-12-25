Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Народный календарь. Почему опасно ругаться 26 декабря
Ссора

Народный календарь. Почему опасно ругаться 26 декабря

Василий Плиткин

Общество

В субботу, 26 декабря, христиане чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые пострадали за христианскую веру в начале IV века в Армении.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки, поднимают вихри, поэтому людям категорически запрещалось ругаться и сквернословить. Считалось, что на тех, кто будет сквернословить и выяснять отношения, с неба на голову упадет ведьма и заберет с собой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно ругаться 26 декабря

Приметы погоды обещали потепление, если в этот день сороки садятся на снег. Если солнце садится за облако ночью может начаться метель.26 декабря в Великобритании отмечается День подарков. В ряде стран следующий после Рождества день знаменуется большими распродажами.

В России отмечается День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск.

237 лет назад французский физик Луи Себастьян Ленорман совершил первый в истории прыжок с парашютом с высоты.

195 лет назад в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. Более 120 человек были сосланы на разные сроки в Сибирь на каторгу или поселение, а пятеро были приговорены к смертной казни.

В этот день родились председатель Компартии Китая Мао Цзэдун, актеры Михаил Боярский, Евгения Добровольская и Джаред Лето.

Именины отмечают Анастасия, Герман, Иван, Николай, Аркадий, Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр.

Читайте также: Народный календарь. Что защитит дом от несчастий 25 декабря

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Все мнения
О проекте