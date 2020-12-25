«Настал момент быть королевой»: Седокова призвала поклонников «идти покорять мир»

Фото: youtube.com / Василий Конов

Певица Анна Седокова решила замотивировать своих поклонников. Пост об этом появился в пятницу, 25 декабря, на ее личной странице в социальной сети Instagram.

— Все просто. Я живу так, чтобы мой следующий день был лучше предыдущего. Сегодня настал момент быть королевой. Заканчивать переживать по мелочам. Надеть свою корону и идти покорять мир. Это я тебе пишу, — говорится в посте на странице Седоковой.

На фото певица предстала в облегающем красном платье.

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