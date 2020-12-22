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«Сильнейший перекос»: таролог рассказала, что может разрушить брак Седоковой
Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova/

«Сильнейший перекос»: таролог рассказала, что может разрушить брак Седоковой

Юлия Ямпольская

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Магистр вепсской магии Лиянна рассказала, что в 2021 году певица Анна Седокова рискует остаться в одиночестве. Как отметила специалист, брак исполнительницы может спасти только общий ребенок.

Так, по словам эксперта, отношения экс-участницы группы «ВИА Гра» с новоиспеченным мужем могут закончиться изменами.

— В паре скоро начнется сильнейший перекос в сторону материальных благ. У обоих партнеров сильная харизма, и они так или иначе будут получать чрезмерное внимание от противоположного пола, — цитирует таролога Sobesednik.ru.

Лиянна уточнила, что «корень зла» кроется и в сложных характерах Седоковой и ее мужа, Тимма Яниса. Супруги редко идут на уступки друг другу, поэтому и возникают ссоры.

— Единственным шансом на счастливый брак может стать железная воля Яниса. Также может изменить картину появление общего ребенка, — отметила Лиянна.

Ранее Анна Седокова пожаловалась на травлю в Сети. Как она уточнила, ее обвиняют в неудачных играх баскетбольной команды «Химки», где играет супруг певицы Янис Тимма.

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Анна Седоковатарологмуж и жена
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