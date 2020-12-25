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Защита осужденного за убийство аспирантки Соколова не согласилась с приговором суда
Фото: youtube.com

Защита осужденного за убийство аспирантки Соколова не согласилась с приговором суда

Евгения Звощик

Общество

Защита историка Олега Соколова, осужденного за убийство своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко, пока не решила, будет ли приговор обжалован. Об этом сообщил адвокат историка Сергей Лукьянов.

— С приговором в части назначенного наказания мы не согласны, — пояснил юрист.

Он отметил, что вопрос обжалования приговора будет решен после получения его в письменном виде. В свою очередь адвокат семьи убитой Ещенко заявила, что ее родители не будут обжаловать назначенное Соколову наказание, передает Интерфакс.

Напомним, 25 декабря стало известно, что Соколов был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима. Суд посчитал, что Соколов имел умысел на убийство аспирантки Ещенко.

Приговор Олегу Соколову / Видео: Telegram-канал «РУ_ЧП»

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Она показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

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