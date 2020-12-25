«Саммит»: Максим Галкин поделился фотографией своих детей в официальных нарядах

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Артист Максим Галкин опубликовал фотографию своих детей Гарри и Лизы. Пост с фотографией шоумен выложил в пятницу, 25 декабря, в своем личном аккаунте в Instagram.

— Саммит, — подписал фото Максим.

Поклонники звезды в комментариях восторженно отозвались о запечатленных на изображении детях:

«Классные, талантливые ребята»; «Прямо Алла и Максим в молодости»; «У вас красивые детки».

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