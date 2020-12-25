«Саммит»: Максим Галкин поделился фотографией своих детей в официальных нарядах
Артист Максим Галкин опубликовал фотографию своих детей Гарри и Лизы. Пост с фотографией шоумен выложил в пятницу, 25 декабря, в своем личном аккаунте в Instagram.
— Саммит, — подписал фото Максим.
Поклонники звезды в комментариях восторженно отозвались о запечатленных на изображении детях:
«Классные, талантливые ребята»; «Прямо Алла и Максим в молодости»; «У вас красивые детки».
Читайте также: «Когда я был маленький»: Галкин рассказал о несбывшейся мечте детства