Александр Морозов озвучил результат ДНК-теста, который сдал вместе с «внебрачной дочерью»

Фото: www.instagram.com/morozov_artist

Юморист Александр Морозов сдал ДНК-тест вместе со своей предполагаемой внебрачной дочерью Анастасией. Об этом сообщил StarHit.

Морозов отметил, что сейчас Анастасия сменила себе имя на Дашу.

— Мое отцовство не подтвердилось. Мы с ней расстроились. Но, несмотря ни на что, мы с Дашей каждый божий день общаемся. Мое утро начинается со слов: «Привет, папуль!» Я ей отвечаю: «Здравствуй, дочура!» — сообщил артист.

Также юморист отмечает, что он не считает отрицательный тест чем-то плохим. Несмотря на то, что он не кровный отец, с Дашей они уже довольно сблизились.

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