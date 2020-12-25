Коллектор подрался с мужчиной в квартире должницы в Москве

Фото: depositphotos.com

Коллектор подрался с мужчиной в квартире должницы на севере Москвы и чуть не выбил ему глаз. О происшествии «Вечерней Москве» рассказали в столичном управлении информацией и общественных связей ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 24 декабря, в квартире по адресу: Керамический проезд, дом 63. Специалист по взысканию долгов вступил пришел в апартаменты к должнице, однако оттуда вышел агрессивно настроенный мужчина, в результате чего разгорелся конфликт.

Согласно предварительным данным, коллектор применил перцовый баллончик и ушел. При этом в СМИ отмечают, что мужчина ранее был судим за умышленные уничтожение или повреждение имущества.

В московской полиции уточнили, что коллектор нанес мужчине серьезную травму глаза.

— Был (госпитализирован, — прим. «ВМ») мужчина 1981 года рождения с проникающей раной и повреждением оболочки глаза, травматической катарактой и ранением нижнего века. Неизвестный в 14:00 причинил ему рукой указанные травмы и скрылся, — сказали «ВМ» в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

Читайте также: Ребенок пострадал из-за драки между неизвестными в подмосковных Мытищах