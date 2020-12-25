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Скончался глава Заксобрания Кировской области, болевший коронавирусом
Фото: youtube.com / Законодательное собрание Кировской области

Скончался глава Заксобрания Кировской области, болевший коронавирусом

Евгения Звощик

Общество

Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин скончался в больнице в пятницу, 25 декабря, в возрасте 74 лет. В медучреждении его лечили от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального парламента Павел Караваев.

По его словам, Бакин находился в госпитале с прошлой недели.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким главы регионального парламента. Он отметил, что из жизни ушел «ответственный и мудрый, преданный своему делу человек, болеющий душой за свою малую родину и ее благополучие», передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Бакин за время трудовой деятельности был удостоен звания «Заслуженный экономист России». Являлся почетным профессором Вятского государственного университета.

До председательства в Заксобрании Кировской области руководил строительным управлением и налоговой службой региона, а в 1990-е годы — всей экономикой Кировской области.

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