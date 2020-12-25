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Суд заочно арестовал сирийца за похищение девочки из РФ
Фото: pixabay.com

Суд заочно арестовал сирийца за похищение девочки из РФ

Евгения Звощик

Закон

Гражданина Сирии Абдуллу Джаллула заочно арестовали за похищение 12-летней российской девочки и незаконную отправку ее на сирийскую территорию. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщил в пресс-службе суда.

Отмечается, что мера пресечения представляет собой содержание под стражей сроком на два месяца с момента задержания сирийца или его экстрадиции в Россию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что похищенная девочка — сирота, которая лишилась обоих родителей в 2006 году. После этого права на ребенка заявил знакомый матери — Джаллул. Мужчина оформил отцовство и в 2010 году и увез девочку в Сирию. Спустя некоторое время стало известно, что ребенка видели в сирийском Алеппо, где девочка занималась попрошайничеством.

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