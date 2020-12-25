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«Образцовый процесс»: бывший адвокат Соколова объяснил приговор доценту-расчленителю
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

«Образцовый процесс»: бывший адвокат Соколова объяснил приговор доценту-расчленителю

Наталия Белова

Происшествия

Приговор доценту-расчленителю Олегу Соколову, признанному виновным в убийстве студентки Анастасии Ещенко, будут обжаловать, в том числе в Суде по правам человека. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал бывший адвокат историка Александр Почуев.

Суд Санкт-Петербурга признал Соколова виновным в убийстве и расчленении Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Историк получил 12,5 года колонии строгого режима.

— Я считаю этот приговор достаточно суровым. Даже чрезмерно суровым, — заметил правозащитник. — Однозначно последует обжалование. Причем не только в апелляционном порядке, но и в Суде по правам человека. Я до сих пор наблюдаю за процессом и могу сказать, что защита билась как могла. Это образцовый процесс с данной точки зрения. К сожалению, в силу сложившейся судебной практики суд не смог оценить тонкие психолого-социальные аспекты, присутствующие в деле, а также травлю Соколова, на которую я обращал внимание еще в самом начале процесса. Любопытно и то, как суд оценил экспертизу по делу, которая установила, что именно длительная психотравмирующая ситуация оказала влияние на причины совершения преступления.

Справедливым приговором Почуев назвал 8 лет лишения свободы и подчеркнул, что именно к этой цифре будут стремиться защитники в ходе апелляционного процесса. Однако исходя из судебной практики, вероятнее всего, наказание могут уменьшить только до 9–10 лет лишения свободы.

— Хотелось бы подчеркнуть, что суровость оглашенного приговора была вполне ожидаема, — добавил Почуев. — И причина здесь в том, что изначально в деле был сформирован агрессивный обвинительный общественный вердикт. Дело транслировалось по всем информационным площадкам. Причем даже такие его детали, которые не должны были оглашаться. Например, до сих пор в интернете можно найти фотографии отрезанной головы. Естественно, это придало особый негативный антураж делу.

«Образцовый процесс»: бывший адвокат Соколова объяснил приговор доценту-расчленителю9 ноября доцент истории СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою возлюбленную, 24-летнюю студентку Анастасию Ещенко / Фото: facebook.com

Напомним, о доценте Соколове страна узнала в ноябре 2019 года, когда прохожие выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге случайно упавшего в воду человека. Чуть позже выяснилось, что в реку мужчина попал не просто так: там он пытался утопить расчлененные останки своей студентки и любовницы Анастасии Ещенко.

Свою вину в совершенном преступлении Соколов никогда не отрицал, но подчеркивал, что совершил убийство в ходе конфликта и на фоне длительной травмирующей ситуации: девушка была недовольна его близким общением с детьми, жаловалась на недостаток внимания, оскорбляла историка. Во время очередной ссоры, по словам доцента, он не выдержал, схватил ружье и выстрелил несколько раз. Вместо того чтобы позвонить в полицию, скорую и сообщить о произошедшем, мужчина спрятал труп возлюбленной в другой комнате и еще целый вечер принимал гостей в своей квартире. Только после вечеринки он расчленил тело — потому что целиком вынести его из квартиры не получалось — и пошел топить его в Мойке, куда и свалился по неосторожности.

Процесс длился больше года, прерываясь на многочисленные экспертизы, затягиваясь из-за пандемии. В итоге суд установил, что Соколов выстрелил Анастасии в голову, а затем начал ее душить. Потом, видимо, для верности, выпустил в девушку еще три пули. Затем расчленил тело, разложил по пакетам и пошел топить останки.

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