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Сергей Собянин запустил традиционный новогодний транспорт в Москве
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин запустил традиционный новогодний транспорт в Москве

Евгения Звощик

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новогодний общественный транспорт — электробусы, которые были специально украшены к предстоящему Новому году. Глава города выразил благодарность всем работникам транспортного комплекса, отметив, что они оказались на передовой и справились со стоявшими перед ними проблемами.

— Спасибо им огромное. И в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок: хорошо украсили свою технику. В этом году к такой традиции присоединился коммунальный транспорт, — отметил мэр.

Кроме того, он обратил внимание на то, что столичный транспорт, несмотря на пандемию, работает в обычном режиме: весь транспорт идет по расписанию, а также открываются новые маршруты и линии метро, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, новогодний транспорт появится на улицах столицы уже в шестой раз. В этом году украшено более тысячи единиц городского транспорта. Украшения и светодиодные гирлянды появились в 50 трамваях и 50 электробусах, а столичная подземка запустила специальный новогодний состав «ЕЖ» на Кольцевой линии.

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столичный общественный транспортМоскваСергей Собянин
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