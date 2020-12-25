В московском метро задержали подозреваемого в нападении на пожилого человека

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Ясенево Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в метро 40-летнего жителя Москвы, которого подозревают в причинении ожогов пожилому человеку. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в подуличном переходе станции «Ясенево» Калужско-Рижской линии. Подозреваемый выплеснул горячий напиток в лицо 71-летнему жителю Москвы. Пожилого человека доставили в больницу с ожогами различной степени.

— В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Злоумышленника нашли в течение двух дней. Объяснить мотив поступка задержанный не смог.

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