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В московском метро задержали подозреваемого в нападении на пожилого человека
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В московском метро задержали подозреваемого в нападении на пожилого человека

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, метро Ясенево Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в метро 40-летнего жителя Москвы, которого подозревают в причинении ожогов пожилому человеку. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в подуличном переходе станции «Ясенево» Калужско-Рижской линии. Подозреваемый выплеснул горячий напиток в лицо 71-летнему жителю Москвы. Пожилого человека доставили в больницу с ожогами различной степени.

— В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Злоумышленника нашли в течение двух дней. Объяснить мотив поступка задержанный не смог.

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