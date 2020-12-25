Пашинян заявил, что готов по решению народа оставить пост премьера Армении

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку «по решению народа». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу, 25 декабря.

— Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа, — подчеркнул политик.

Кроме того, он выразил готовность в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем «продолжить лидерство в Армении в это трудное время».

Напомним, акции протеста оппозиции начали проходить в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение с властями Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы потребовали ухода премьер-министра республики, а также выдвинули на пост главы правительства экс-руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

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