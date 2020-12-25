Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пашинян заявил, что готов по решению народа оставить пост премьера Армении
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Пашинян заявил, что готов по решению народа оставить пост премьера Армении

Евгения Звощик

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку «по решению народа». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу, 25 декабря.

— Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа, — подчеркнул политик.

Кроме того, он выразил готовность в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем «продолжить лидерство в Армении в это трудное время».

Напомним, акции протеста оппозиции начали проходить в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение с властями Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы потребовали ухода премьер-министра республики, а также выдвинули на пост главы правительства экс-руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

Читайте также: Армянского оппозиционера задержали за призыв к убийству Пашиняна

отставкаАрменияНикол Пашинян
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте