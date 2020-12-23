Армянского оппозиционера задержали за призыв к убийству Пашиняна

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Главу армянской оппозиционной партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна задержали по подозрению в публичных призывах к насилию. Об этом в среду, 23 декабря, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Отмечается, что на одной из видеозаписей задержанный публично призывал к убийству премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что во вторник, 22 декабря, в Ереване местные жители вышли на митинги против Пашиняна, требуя от него сложить полномочия. По данным СМИ, акция собрала несколько десятков тысяч человек, недовольных тем, что Пашинян подписал трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе.

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