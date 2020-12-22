В правительстве Армении рассказали о работе Пашиняна на фоне протестов

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян работает как обычно, несмотря на многотысячные протесты с призывами к его отставке. Об этом пресс-служба правительства республики заявила во вторник, 22 декабря.

— Глава правительства осуществляет свою обычную работу, установленную повесткой дня, — сказали РИА Новости в кабмине.

При этом 22 декабря в Ереване местные жители вышли на митинги против Пашиняна, требуя от него сложить полномочия. По данным СМИ, акция собрала несколько десятков тысяч человек, недовольных тем, что Пашинян подписал трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе.

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