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В правительстве Армении рассказали о работе Пашиняна на фоне протестов
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

В правительстве Армении рассказали о работе Пашиняна на фоне протестов

Ростислав Зубков

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян работает как обычно, несмотря на многотысячные протесты с призывами к его отставке. Об этом пресс-служба правительства республики заявила во вторник, 22 декабря.

— Глава правительства осуществляет свою обычную работу, установленную повесткой дня, — сказали РИА Новости в кабмине.

При этом 22 декабря в Ереване местные жители вышли на митинги против Пашиняна, требуя от него сложить полномочия. По данным СМИ, акция собрала несколько десятков тысяч человек, недовольных тем, что Пашинян подписал трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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протестыАрменияНикол Пашинян
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