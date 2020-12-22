В правительстве Армении рассказали о работе Пашиняна на фоне протестов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян работает как обычно, несмотря на многотысячные протесты с призывами к его отставке. Об этом пресс-служба правительства республики заявила во вторник, 22 декабря.
— Глава правительства осуществляет свою обычную работу, установленную повесткой дня, — сказали РИА Новости в кабмине.
При этом 22 декабря в Ереване местные жители вышли на митинги против Пашиняна, требуя от него сложить полномочия. По данным СМИ, акция собрала несколько десятков тысяч человек, недовольных тем, что Пашинян подписал трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе.
Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Алиев заступился за Пашиняна на фоне протестов в Армении