Алиев заступился за Пашиняна на фоне протестов в Армении

Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

«Разгромленная» армянская армия создавалась бывшим президентом республики Сержем Саргсяном и вторым лидером страны Робертом Кочаряном. Винить действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в поражении не имеет смысла, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он заступился за Пашиняна, против которого в Армении уже много дней подряд проходят протесты. Митингующие требуют его отставки.

— Та армия, которая была разгромлена, армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян, — цитирует ТАСС азербайджанского лидера.

Он подчеркнул, что те, кто пытается в настоящее время «атаковать» главу армянского кабмина, должны понимать, что это не его армия.

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