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Алиев заявил, что конфликт в Карабахе исчерпал себя
Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Алиев заявил, что конфликт в Карабахе исчерпал себя

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Говорить о конфликте в Нагорном Карабахе теперь можно только в прошедшем времени. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу, 18 декабря, на заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее аналогичное мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

Алиев согласился с позицией российского коллеги и назвал карабахские события частью истории.

— Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем Путиным в том, что, говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны говорить уже о том, что было в прошлом. Это уже история, — приводит ТАСС его слова.

При этом он предостерег «реваншистские силы в Армении» от попыток пересмотреть трехстороннее заявление по спорному региону.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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конфликтАзербайджанНагорный Карабах
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