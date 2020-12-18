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СМИ: Родственники пропавших в Карабахе военных перекрыли трассу Гюмри — Ереван
Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

СМИ: Родственники пропавших в Карабахе военных перекрыли трассу Гюмри — Ереван

Ростислав Зубков

В мире

Родственники военных, пропавших без вести или взятых в плен в Карабахе, устроили протест. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, демонстранты заблокировали трассу Гюмри — Ереван своими машинами. Они требуют вернуть их близких.

— Мы требуем вернуть наших детей, хотим узнать, что с ними, — цитирует news.am одного из митингующих.

На место акции прибыла полиция.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подтвердил, что несколько десятков военных были взяты в плен недалеко от села Хцаберд Гадрутского района.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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